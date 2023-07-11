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Саміт НАТО: деталі першого дня у Вільнюсі і чому розчарований Зеленський

«Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України»

У Вільнюсі триває саміт НАТО. Президент Франції вже пообіцяв Україні далекобійні ракети Scalp. А Німеччина – додаткові Patroit та танки Leopard. Президент України Зеленський прилетів у Вільнюс, але чи піде він не саміт, ймовірно, буде залежати від того, яке рішення щодо України домовляться ухвалити країни-члени Альянсу.

Радіо Свобода відстежує те, що відбувається у Вільнюсі. Там працюють кореспонденти. Події обговорюються в прямому ефірі.

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