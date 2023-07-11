Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні – в.о. міністра оборони Данії

Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні, повідомляє агенція Reuters.



«Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року», – сказав виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен журналістам на полях саміту лідерів НАТО у Вільнюсі.

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну.

Раніше Данія заявляла, щоукраїнські льотчики навчатимуться на винищувачах F-16 на її території. Повідомлялося, що розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 «на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу».

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Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявляв, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 немає. Він вважає, що «деякі партнери з цим затягують, для чого вони це роблять, невідомо».

У травні в Міноборони України казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.