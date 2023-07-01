Графіка навчання українців на F-16 немає, дехто з партнерів зволікає – Зеленський

Графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 наразі ще немає, зазначив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, 1 липня.

«Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів (на F-16 – ред.). Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо», – сказав Зеленський.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.