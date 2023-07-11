Гуменюк пояснила, чому війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини

Нічна атака дронами по Одещині була спрямована на портову інфраструктуру, щоб зірвати «зернову угоду», заявила в ефірі Радіо Свобода речниця Оперативного комнадування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, два безпілотники влучили в адміністративну будівлю припортової споруди, а уламки дронів, які вдалося збити, впали у термінали, зокрема у зерновий.

«Атака вочевидь була спрямована саме на портову інфраструктуру. Там, де скупчення зернового терміналу, відповідних місць зберігання зерна. І, враховуючи шантажі терористів про те, що вони хочуть перервати зернову угоду, в принципі все зрозуміло і виправдано». – сказала Гуменюк у коментарі програмі Свобода.Ранок.

За її словами, у зоні відповідальності ОК «Південь» збили 22 дрони-камікадзе, людських втрат внаслідок цього удару немає.

«Є незначні руйнування, які усуваються. Всі пожежі, які виникли внаслідок влучання і падіння уламків, були оперативно ліквідовані». – сказала речниця ОК «Південь».

У командуванні Повітряних сил повідомили, що сьогодні вночі російські сили випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 26 ударних безпілотників.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії «зернової угоди» спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.