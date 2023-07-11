Війська РФ вночі атакували зерновий термінал одного з портів Одещини – ОК «Південь»

Російські війська у ніч на 11 липня здійснили «потужну дронову атаку» по півдню України, зокрема атакували зерновий термінал одного з портів Одещини, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136. Підступний план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати. 22 дрони-вбивці знищено силами протиповітряної оборони півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об’єкту», – йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового, пожежі ліквідували, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксували, додали в ОК «Південь».

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що українські сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня збили 26 безпілотників «Шахед» і один розвідувальний дрон типу Zala, запущені Росією.

«У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Перед цим Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили протиповітряної оборони України знищили всі безпілотники, які Росія запустила в напрямку Києва 11 липня.

«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У МВС повідомили, що в одному з населених пунктів на Київщині виявили уламки безпілотників «Шахед», через їх падіння пошкоджені вікна й господарські споруди приватного домоволодіння, загорілася трава, про постраждализ інформації не було.