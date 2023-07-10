Можуть знадобитися альтернативні шляхи – посол України в Туреччині про «зернову угоду» 

Україна очікує продовження переговорів щодо «зернової ініціативи», але якщо Росія не надасть коридор для вивезення українського зерна Чорним морем, потрібно буде шукати альтернативні шляхи. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

«Звичайно, ми очікуємо найближчими днями продовження переговорів. І будемо бачити, наскільки ми зможемо цього досягти. Єдине, що можу сказати, що це в інтересах і Туреччини, і України, і багатьох країн в світі – продовження цього зернового коридору. І якщо країна-агресор не погодиться на його продовження, треба шукати альтернативні варіанти», – сказав Боднар.

Боднар також зазначив, що зараз «зерновий коридор» де-факто не працює, бо Росія продовжує блокувати його роботу.

«Там за останні два тижні жоден корабель не зайшов у Чорне море. А вийшло хіба вісім чи дев’ять кораблів з Одеси. «Південний» взагалі заблокований. У Чорноморськ так само нічого не заходить. Тобто російська сторона вже тривалий час через цей координаційний центр не дозволяє проходу кораблів, не проводить інспекцій. І це робить нам великі проблеми», – розповів посол.

Термін «зернової угоди» між Україною, Росією та Туреччиною спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.