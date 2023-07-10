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Можуть знадобитися альтернативні шляхи – посол України в Туреччині про «зернову угоду» 

Василь Боднар зазначив, що зараз «зерновий коридор» де-факто не працює, бо Росія продовжує блокувати його роботу

Україна очікує продовження переговорів щодо «зернової ініціативи», але якщо Росія не надасть коридор для вивезення українського зерна Чорним морем, потрібно буде шукати альтернативні шляхи. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

«Звичайно, ми очікуємо найближчими днями продовження переговорів. І будемо бачити, наскільки ми зможемо цього досягти. Єдине, що можу сказати, що це в інтересах і Туреччини, і України, і багатьох країн в світі – продовження цього зернового коридору. І якщо країна-агресор не погодиться на його продовження, треба шукати альтернативні варіанти», – сказав Боднар.

Боднар також зазначив, що зараз «зерновий коридор» де-факто не працює, бо Росія продовжує блокувати його роботу.

«Там за останні два тижні жоден корабель не зайшов у Чорне море. А вийшло хіба вісім чи дев’ять кораблів з Одеси. «Південний» взагалі заблокований. У Чорноморськ так само нічого не заходить. Тобто російська сторона вже тривалий час через цей координаційний центр не дозволяє проходу кораблів, не проводить інспекцій. І це робить нам великі проблеми», – розповів посол.

Термін «зернової угоди» між Україною, Росією та Туреччиною спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.

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