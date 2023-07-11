Повітряні сили повідомили про збиття 26 «Шахедів» у ніч на 11 липня

Українські сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня збили 26 безпілотників «Шахед» і один розвідувальний дрон типу Zala, запущені Росією, повідомили вранці в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, дрони збили у зоні відповідальності повітряних командувань «Південь» і «Центр». Про те, чи були влучання, не повідомляють.

«Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу «Ланцет» і чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня. За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів», – додали в Повітряних силах.

Раніше сьогодні Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили протиповітряної оборони України знищили всі безпілотники, які Росія запустила в напрямку Києва 11 липня.

«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом, оперативне командування «Південь» повідомляло, що російські війська атакують південь України. «Ведеться бойова робота силами протиповітряної оборони», – йшлося в повідомленні. Подробиці наразі невідомі.