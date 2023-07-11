КМВА: сили ППО знищили всі дрони, які летіли на Київ

Сили протиповітряної оборони України знищили всі безпілотники, які Росія запустила в напрямку Києва 11 липня, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, ці дані «оновлюються і уточнюються».

Скільки саме безпілотників запустили російські військові і скільки було знищено – не уточнюється. Командування Повітряних сил своїх даних поки що не наводило.

Тим часом, оперативне командування «Південь» повідомило раніше сьогодні, що російські війська атакують південь України. «Ведеться бойова робота силами протиповітряної оборони», – йшлося в повідомленні. Подробиці наразі невідомі.

Російські військові регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру українських міст. При цьому Москва, попри наявність свідчень і доказів, заперечує, що цілить по мирних жителях.