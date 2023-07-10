Убитий в Краснодарі Ржицький, ймовірно, причетний до ракетного удару по Вінниці – дані розвідки

Вбитий у Краснодарі Станіслав Ржицький був причетний до ракетних ударів по Україні – про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій головнокомандувача Збройних сил України 10 липня з посиланням на розвідку.

За повідомленням, Ржицький був командиром підводного човна «Краснодар», який завдавав ракетні удари ракетами «Калібр» по українських містах.

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«За інформацією української розвідки, російський командир наносив ракетні удари, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах», – припускає Управління.

Головне управління розвідки наразі не коментувало публічно загибель Ржицького.

Раніше стало відомо про вбивство в російському Краснодарі заступника голови міського відділу з мобілізації. Російські медіа також припускали, що йдеться про командира Чорноморського флоту з таким же іменем.

Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року. Загалом загинули 27 людей. Як і в інших випадках масової загибелі цивільних, Росія не взяла за себе відповідальність.