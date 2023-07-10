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Новини | Суспільство

Обстріли Сумщини: за день зафіксували 180 вибухів

Наслідки обстрілу Сумщини, 3 липня 2023 року

Російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області 26 разів за день, повідомляє обласна військова адміністрація увечері 10 липня.

«Зафіксовано 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські війська обстріляли Хотінську громаду некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера.

Найбільше вибухів було в Білопільській громаді: 36 від мінометних вибухів, 11 вибухів гранат, чотири – від артилерії та п’ять – від реактивних систем залпового вогню.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів 10 липня ніхто не постраждав.

Російські війська регулярно обстрілюють Сумщину. Зокрема, внаслідок ударів 3 липня загинули п’ятеро цивільних, з них троє – в Сумах.

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