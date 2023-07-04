Атака РФ по Сумах: завали розібрали, але перебувати в пошкодженому будинку поки небезпечно – мер

Завали будинку в Сумах, в який напередодні влучив російський БПЛА, розібрали, а мешканців будинку евакуювали. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів міський голова Сум Олександр Лисенко.



«Інформації [про людей під завалами] немає. ДСНС повідомляє про те, що вони все вже обстежили і сьогодні з впевненістю можна сказати, що людей під завалами немає, всі евакуйовані», – сказав міський голова у програмі «Свобода.Ранок».

За його словами, людей розселили, зараз вирішується питання надання матеріальної допомоги.



«Ми надали можливість розміститися в гуртожитках, багато людей поїхало до рідних та близьких. Також ми сьогодні збираємо всіх мешканців цього будинку і будемо обговорювати питання різних видів матеріальної допомоги, тому що розуміємо, в якій сьогодні ситуації вони перебувають», – зазначив він.

Нині, як розповів Олександр Лисенко, не увесь будинок є безпечним, тому доступ мешканцям відкрили тільки до частини будинку. Штаб, організований обласною військовою адміністрацією, зараз досліджує можливість відновлення житла.



«Поки що допуску до всіх квартир немає, є допуск тільки до однієї частини будинку. Зараз відбувається засідання штабу, всі працівники потрібних структур працюють над тим, аби вирішити, коли можна починати масштабні будівельні роботи з відновлення житла», – повідомив він.

За даними поліції, 3 липня близько 11:00 російські війська атакували центр міста Суми БпЛА Shahed 136, було 4 удари. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові багатоповерхівки. За останніми даними, внаслідок цієї атаки загинули троє людей, ще 21 людина поранена.

У Сумах 4 липня скасували масові заходи, у обласному центрі оголосили день жалоби.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.