Суми: кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох

У Сумах знайшли ще одну загиблу внаслідок удару російських дронів, повідомила обласна військова адміністрація вранці 4 липня.

«Троє людей загинуло (вчора в 22.00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки), 21 поранений», – йдеться в повідомленні.

У Сумах 4 липня скасували масові заходи, у обласному центрі оголосили день жалоби.

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Мер міста Олександр Лисенко повідомив також про 21 пораненого внаслідок удару. Четверо людей лишаються в лікарнях.

Раніше Сумська ОВА повідомляла про п’ятьох загиблих в області внаслідок російських обстрілів 3 липня.

Генштаб повідомив, що за добу 3 липня російські війська випустили три зенітні керовані ракети із комплексів С-300 та 22 дрони Shahed по Сумській, Донецькій та Запорізькій областях, з них 16 дронів збили.