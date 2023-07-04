Сили оборони відбили 9 атак російських військ на Бахмутському напрямку – штаб

Російські війська випустили три зенітні керовані ракети із комплексів С-300 та 22 іранських ударних безпілотники типу Shahed по Сумській, Донецькій та Запорізькій областях, повідомив Генеральний штаб вранці 4 липня. Військові звітують про збиття 16 дронів.

«Ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків», – йдеться в зведенні.

Штаб звітує про продовження важких боїв російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулося понад 40 бойових зіткнень.

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«На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області», – повідомляє командування.

Також Сили оборони відбили дев’ять атак російських військ на Бахмутському напрямку – в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої Гори.

Генштаб повідомляє також про відбиття 15 російських атак біля Мар’їнки та «безуспішні наступальні дії» російських військових біля Рівнополя Донецької області.

За зведенням, російські загарбники продовжують використовувати дитячі заклади на окупованих територіях для медичної допомоги пораненим військовим.

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«У населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення», – наводить приклад штаб.

Він також повідомляє про подібну ситуацію в Лимані на Луганщині, в дитячому таборі «Ялинка», де лікуються понад 100 поранених російських солдат.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Генштаб звітує про 16 авіаударів по місцях зосередження російських військ та враження ракетами й артилерією кількох одиниць техніки і двох місць скупчень живої сили.