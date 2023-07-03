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Зеленський: українські зенітники збили майже 40 балістичних і понад тисячу крилатих російських ракет

У відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що за час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку «За мужність та відвагу»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українські зенітники знищили вже майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет.

«Вже понад три тисячі таких цілей збито: понад 180 літаків, понад 130 вертольотів, майже 40 балістичних та понад тисячу крилатих російських ракет, понад 1600 безпілотників різних типів… Все це – тисячі й тисячі врятованих вами життів, сотні об’єктів критичної інфраструктури, які ви зберегли», – сказав він, подякувавши воїнам зенітних ракетних військ за кожну збиту ціль.

У своєму відеозверненні Зеленський розповів, що за час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку «За мужність та відвагу», понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них присвоєно найвище звання – Герой України: це полковник Сергій Яременко, підполковники Володимир Веснін, Андрій Круглов, Сергій Побережець, Артем Шарков, Дмитро Шумаков, майор Ярослав Мельник та старший лейтенант Артем Слісарчук, якому звання Героя України присвоєно посмертно.

Сьогодні в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення українські війська збили 1264 російські крилаті ракети.

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