Ситуація біля Антонівського мосту: у ЗСУ закликають утриматися від «зайвих обговорень»

Очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що варто уникати «зайвих обговорень», а довірити роботу військовим, оскільки такі обговорення спровокують додаткові обстріли по населених пунктах правого берега. Про це вона заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Про це взагалі зараз не потрібно говорити – ні з експертами, ні з жодними фахівцями, а довірити роботу військовим, які безпосередньо дотичні до цього моменту. Зайві обговорення спровокують додаткові обстріли по населених пунктах правого берега, зокрема Херсон, Антонівка. Ці люди потерпають саме через це, що дуже багато точиться розмов навколо бойової ситуації там, де має працювати тільки артилерія і військові, а не процеси обговорення», – сказала вона в ефірі програми «Донбас.Реалії», коментуючи ситуацію біля Антонівського мосту.

За її словами, «максимальний розгін істерії» був закладений російськими пропагандистами.

«Саме російські «воєнкори» не вперше вже ініціюють інформацію про те, що на лівому березі перебувають Сили оборони. Зокрема, через це дуже суттєво потерпали і люди в Олешках, і люди в Голій Пристані – цивільне населення, ті люди, які перебувають в окупації. Тому що окупанти самі ж обстрілювали ці населені пункти для того, щоб створити ефект, що так поводяться якраз Сили оборони. Зараз, побоюючись просування військ Сил оборони, окупанти вдарили по [Антонівському] мосту додатково, незважаючи на те, що він і так був підірваний ними, коли вони тікали з правого берега», – зазначила Гуменюк.

Представниця пресцентру Сил оборони півдня України нагадала, що російські сили додатково зруйнували міст і для себе знайшли виправдання в тому, що нібито Сили оборони просуваються і будують собі плацдарм.

«Ось якраз розганяння цих тем в інформаційному просторі дуже негативно відбивається потім на ситуації з обстрілами Херсону і Антонівки», – додала вона.

Міноборони РФ заявило, що днями нібито війська РФ розбили український десант на лівому березі Дніпра, а військові блогери кажуть, що такого не було, ЗСУ продовжують тримати цей плацдарм.

Раніше Наталія Гуменюк розповіла, що Сили оборони зачищають російські позиції в районі Антонівського мосту, але російські військові намагаються повернутися туди.