Російські військові намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту – Гуменюк

Армія РФ намагається повернутися на позиції біля Антонівского мосту, зазначила керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку», – сказала вона.

Крім того, російські війська «чинять потужний опір, намагаючись збільшити кількість обстрілів».

«За минулу добу – за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько 40. Ворог також знову застосовує авіацію – керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон», – розповіла Гуменюк.

За даними британської розвідки на ранок 1 липня, нещодавно Збройні сили України відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області.