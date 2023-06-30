Посилене мародерство на Херсонщині може свідчити про підготовку сил РФ до «жесту доброї волі» – Гуменюк

Російські військові посилили мародерство на Лівобережжі Херсонщини, що в свою чергу може говорити про підготовку до «жесту доброї волі», тобто відходу з окупованих територій. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Зокрема, за її словами, в окупованому селищі Нижні Сірогози російські військові «помістили під варту близько сотні людей для того, щоб отримати за них викуп». Вона зазначила, що ці люди складають собою «бізнес еліту» селища.

«Це може не в прямий спосіб підтверджувати те, що вони готуються до певного жесту доброї волі, оскільки ми спостерігали неодноразово, що як тільки у них посилюються заходи мародерства, це означає, що вони вже розуміють – скоро їх тут не буде», – повідомила Гуменюк.

Також вона додала, що на окупованій Херсонщині російським силам «нині немає звідки підтягувати додаткові резерви, крім того, у цьому немає потреби».

«Сформоване угруповання військ на тот момент, коли вони очікували будь-яких активний дій від Сил оборони було досить потужне. Їх перебуває там достатньо, щоб розсередитись на три напрямки: постачати резерв на схід, бути міцними на Запорізькому напрямку та тримати оборону на Дніпровському», – додає Гуменюк.

Одночасно, каже Гуменюк, «українські військові працюють над тим, щоб зменшувати російський потенціал і на прикладі обстрілу Чонгарского мосту позбавити їх можливості підтягувати резерви».

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.