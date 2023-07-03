Бахмут: у Міноборони заявляють про просування українських військ біля Кліщіївки

У Міністерстві оборони заявляють про просування українських військ біля Кліщіївки поблизу Бахмута.

«На південному фланзі в районі Кліщіївки, наші війська з боями, але просуваються. Натомість на північному фланзі тривають бої», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, у Бахмуті також неспокійно – противник у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати логістику українських захисників та завдати максимальних втрат, водночас ЗСУ не дають військам РФ пересуватись по місту та вражають вогнем їхні позиції.

Заступниця міністра оборони констатує, що на Бахмутському напрямку обстановка знову загострилась – триває двобій за перехоплення ініціативи.

«Сьогодні і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони - мали певний успіх. Ситуація змінюється дуже стрімко. Контроль над одними і тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись. Ворог активно реагує на всі наші дії та створює на загрозливих напрямках по три лінії оборони», – додала вона.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський також повідомив про просування українських сил на флангах на Бахмутському напрямку.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.