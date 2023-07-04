На Бахмутському напрямку ситуація загострюється. Про це попереджають в Міноборони України. Позиції переходять з рук в руки по кілька разів на добу. В самому місті російські сили ведуть щільний вогонь, щоб зірвати логістику ЗСУ. В той же час на Таврійському напрямку українські військові продовжують просування вперед. Про ситуацію на фронті говоримо з військовими.

Російські провоєнні блогери занепокоєні, що українські сили здатні форсувати Дніпро і просять в російських чиновників привезти для російської армії човни. Тим часом в Підмосков'я прилетіли дрони. Горять будинки, а аеропорт Внуково закривали через загрозу з повітря. Чи будуть українські сили форсувати Дніпро, яка ситуація з українським контрнаступом та що за дрони летять на Москву? Говоримо з військовим експертом.

В Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії Росії в Україні. Там кажуть, це перший крок до трибуналу за злочини агресії. Як буде працювати цей центр та чи допоможе він притягнути до відповідальності воєнних злочинців? Говоримо далі.

Прямо з лікарняної палати. Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі вперше за останні пів року взяв участь у судовому засіданні онлайн. І показав, в якому перебуває стані. Українська влада закликає Грузію повернути його в Україну та викликала посла на «жорстку розмову». Чи прислухаються в Грузії до українського президента? Чи є у цій справі російський слід. Так як ситуація із Саакашвілі позначиться на стосунках Грузії та України?

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