Евакуація з прикордоння Сумщини буде добровільною і плановою – голова області

Евакуація з п’ятикілометрової прикордонної зони в Сумській області буде плановою – про це заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх на брифінгу 10 липня.

Він згадав заяву командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва, який порекомендував обласній владі розглянути евакуацію жителів прикордонних районів. Артюх також навів дані за останні два місяці, за якими область зазнала 1 349 обстрілів.

«В порівнянні з попередніми місяцями вдвічі (кількість обстрілів – ред.)збільшилося. Це 28 авіаційних ударів, 20 ударів із застосуванням шахедів, понад 22 застосування інших БПЛА, які використовували бомби в ці 5-кілометровій зоні», – перелічив він.

Також внаслідок лише діяльності диверсантів загинув 41 місцевий житель, 81 отримав поранення, додав Артюх.

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«За нашими підрахунками, підпадає під евакуацію під 20 тисяч людей. Всього 15 громад, чотири райони. Найбільше населення буде евакуйовано в Сумському та Шостинському районах. Я хотів би сказати, що екстреної евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку після того, як громадяни приймуть особисте рішення», – сказав голова Сумщини.

За його словами, законодавство передбачає, що така евакуація відбувається з письмової згоди, відмова також має бути зафіксована письмово.

«Почнеться евакуація тільки після того, як я особисто і комісія, яка буде створена, переконаємося в готовності нових місць мешкання і готовності безпечно виконати евакуацію», – додав Артюх.

Раніше 10 липня Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних з п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.