КМВА: другий день поспіль всі «Шахеди», які летіли на Київ, збила ППО

Українські військові в ніч на 12 липня збили всі російські безпілотники, які летіли в напрямку Києва, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу Shahed. Після понад тижневої перерви, противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобами нашої ППО», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.

Напередодні вночі російські війська атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього повідомляли про 28 запущених дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 26 ударних БПЛА й один розвідувальний безпілотник типу Zala. У КМВА повідомляли, що всі дрони, які летіли на Київ, збили.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що застосування військами РФ безпілотників по регіону принесло незначні руйнування: у двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки, у них вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Люди не постраждали.