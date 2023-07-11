Пошкодження незначні, усі пожежі ліквідовано – КОВА про атаку Київщини безпілотниками

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко підтвердив, що застосування військами РФ безпілотників по регіону принесло незначні руйнування.

«Повітряна тривога тривала майже дві години. Усі ворожі цілі були збиті силами ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні. У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Зокрема, 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксовано загорання травʼяного настилу. Пожежі ліквідовано», – написав Кравченко у Telegram.



За його словами, оперативні служби на місцях продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки.

Раніше у МВС повідомили, що в одному з населених пунктів на Київщині виявили уламки безпілотників «Шахед», через їх падіння пошкоджені вікна й господарські споруди приватного домоволодіння, загорілася трава.

Водночас Київська міська військова адміністрація повідомила, що Сили протиповітряної оборони України знищили всі безпілотники, які Росія запустила в напрямку Києва 11 липня.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ підсумували, що українські сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня збили 26 безпілотників «Шахед» і один розвідувальний дрон типу Zala, запущені Росією. Крім Київщини, під атаку потрапила Одещина, де війська РФ вночі атакували зерновий термінал одного з портів.