У низці областей тривога, Повітряні сили попереджають про загрозу дронів

У низці областей на півночі, сході та в центрі України триває повітряна тривога, повідомляють Повітряні сили на початку доби 12 липня.

Командування попереджає про загрозу ударних безпілотників у Чернігівській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Київській, а до того – в Сумській та Полтавській областях.

Зокрема, міська влада Києва повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

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«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Востаннє масштабну повітряну тривогу в Україні оголошували по обіді 11 липня через зліт МіГ-31К на території Росії.

Напередодні вночі російські війська атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього повідомлялося про 28 дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.