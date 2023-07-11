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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (відбої)

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Влада рекомендує громадянам пройти в укриття

Близько 15:00 11 липня у Києві та всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує громадянам пройти в укриття.

У мережі повідомляють, що причина тривоги – зліт МіГ-31К на території Росії. Офіційних повідомлень від військових немає.

ДОПОНЕНО Через менш ніж пів години почалися відбої оголошеної повітряної тривоги.

За даними Генштабу, сьогодні вночі російські війська атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з Приморсько-Ахтарська ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього повідомлялося про 28 дронів-камікадзе. Українська ППО знищила 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

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