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Політика

Другий день саміту НАТО. Ракети SCALP для України. Що тепер Байден скаже Зеленському?

  • Саміт НАТО – день другий, фінальний. Члени делегації США у Вільнюсі були розлючені дописом Зеленського, в якого той звинувачує НАТО у нерішучості, пише The Washington Post. То якими будуть остаточні документи засідання лідерів Альянсу у Литві і яке місце у них займатиме українське питання?
  • Україна та 11 країн підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Наскільки таке рішення пришвидшить постачання Україні винищувачів – запитаємо в експерта.
  • Одна із головних зустрічей на саміті НАТО. Президент Володимир Зеленський таки матиме розмову з американським колегою Джо Байденом. Які сигнали Вашингтон може відправити до Києва?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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