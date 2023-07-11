Резніков у Вільнюсі підписав оборонну угоду з Францією

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підписання угоди з оборонним відомством Франції.

«Сьогодні у Вільнюсі ми підписали угоду між міністерствами оборони України та міністерством оборони Франції», – написав він у твіттері.

За його словами, угода передбачає:

збільшення військової допомоги Україні на 170 млн євро;

спрощення процесу закупівлі та постачання зброї до України;

створення основи для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

Олексій Резніков перебуває у Вільнюсі, де відбувається саміт НАТО.

Раніше 11 липня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж надасть Україні далекобійні ракети для підтримки українського контрнаступу. Він не уточнив про які ракети йдеться, однак, за даними агентства AFP, нададуть ракети Scalp – аналогічні британським Storm Shadow, здатні вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.