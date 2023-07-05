Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Удар по Чонгарському мосту: у Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow

«Свідченням ефективності Storm Shadow є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару», – заявив Олексій Громов.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українські війська вдарили по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу (Storm Shadow – ред.) є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами. Також завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противник», – розповів він.

Про надання Україні ракет Storm Shadow, які дають змогу вражати цілі на відстані до 250 кілометрів, стало відомо у травні.

Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.
В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

Читайте також: У Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG