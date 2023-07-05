Удар по Чонгарському мосту: у Генштабі ЗСУ підтвердили використання Storm Shadow

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українські війська вдарили по мостах на Чонгарі в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.



«Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу (Storm Shadow – ред.) є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами. Також завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противник», – розповів він.

Про надання Україні ракет Storm Shadow, які дають змогу вражати цілі на відстані до 250 кілометрів, стало відомо у травні.

Вранці 22 червня окупаційна влада Криму повідомила про атаку по Чонгарському мосту. У Слідчому комітеті Росії стверджують, що міст було обстріляно чотирма ракетами, ймовірно, французького виробництва.

В.о. губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, звинуватив в ударі Україну і заявив, що нібито використовувалися ракети Storm Shadow.

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Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після пошкодження Чонгарському мосту логістика російських окупантів буде порушеною.