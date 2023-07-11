Франція надасть Україні ракети великої дальності – Макрон

Франція надасть Україні далекобійні ракети для підтримки українського контрнаступу, заявив 11 липня президент Емманюель Макрон після прибуття на саміт НАТО в Литві.

Він відмовився надати додаткові подробиці щодо кількості й типів ракет.

Агентство AFP уточнило, що йдеться про ракети Scalp – аналогічні британським Storm Shadow, здатні вражати стаціонарні цілі на великій відстані.

У травні Велика Британія підтвердила надання Україні крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності. Це ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена поки не повідомляла про плани надати Україні далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System).

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді». Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів.