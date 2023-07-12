Байден: G7 допоможе Україні побудувати «потужну оборону на землі, в повітрі та на морі»

Президент США Джо Байден заявив, що «Група семи» (G7) допоможе Україні створити потужну армію, поки вона чекатиме на вступ до НАТО. Про це він сказав на церемонії з іншими лідерами G7 та президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі.



«Ми збираємося допомогти їм побудувати потужну боєздатну оборону на землі, в повітрі та на морі», – сказав Байден, якого цитує AFP.



Байден наголосив, що «майбутнє України – в НАТО».



Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц у Вільнюсі зауважив, що обіцянки безпеки, дані Україні кількома країнами в рамках G7, мають бути частиною довгострокової стратегії підтримки Києва.



«Йдеться про безпекове партнерство, яке є вкрай необхідним і яке дозволить країнам-учасницям конкретизувати свої внески (для Києва), вбудовуючи ці внески в довгострокову стратегію, на яку Україна може покластися», – сказав Шольц журналістам, повідомляє Reuters.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу.

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У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.