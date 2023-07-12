Столтенберґ відповів на заяви Кремля про «небезпеку» західних гарантій Україні

Найбільшим ризиком, пов’язаним із війною Росії проти України, була б військова перемога президента РФ Володимира Путіна, заявив 12 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так він прокоментував заяву Кремля про те, що гарантії безпеки, які Захід хоче дати Україні, є «дуже небезпечними».

«Для нас буде небезпечним, якщо Україна програє, ми будемо вразливими. Україна має право сама обирати власний шлях. Москва не має вето щодо цього», – сказав Столтенберґ.

Він додав, що НАТО нині ухвалює «найбільш потужні сигнали» для України на шляху до Альянсу, і не Москві ухвалювати рішення з цього приводу.

Раніше сьогодні в Кремлі заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.

Очікується, що країни «Групи семи» G7 12 липня оголосять про «міжнародні рамки щодо довгострокових гарантій безпеки України» на полях саміту НАТО у Вільнюсі, йдеться в заяві уряду Великої Британії.

«У спільній декларації, яку, як очікується, підпишуть усі члени G7, буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну і стримувати будь-які майбутні напади і відповідати на них», – йдеться в повідомленні.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що безпекові гарантії не замінять Україні членство в НАТО.

«Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, – це членство України в Альянсі. Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського – ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються», – резюмував Дмитро Кулеба.