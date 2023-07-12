Зеленський про саміт НАТО: результати – гарні, були б ідеальні, якби було запрошення

Президент України Володимир Зеленський назвав результати Вільнюського саміту НАТО «гарними». Водночас, за його словами, якби було запрошення України в НАТО, вони були б «ідеальні». Зеленський сказав про це 12 липня на підсумковій пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

За словами Зеленського, важливою є відмова від Плану дій щодо членства для України. Президент додав, що він отримав позитивні новини щодо оборонних пакетів, оголошених під час саміту у Вільнюсі.

Запрошення в НАТО, якого очікувала Україна, стало б сигналом для українського суспільства, сказав президент. «Але я бачу сьогодні ще важливий сигнал, конкретику: якщо «Група семи» погодиться на першу велику декларацію про гарантії безпеки, бо там пише, що ці гарантії діють на шляху України до НАТО, це важливо, це вже конкретний сигнал», – додав він.

Щодо цих гарантій безпеки, то, за словами Зеленського, вони можуть стати «першим юридичним документом».

«Це не додаткові гарантії. У нас немає реальних гарантій безпеки від наших партнерів, я маю на увазі, юридичних. У нас є фактичні гарантії безпеки, фінансові, санкційні, і це справді допомога і обороні. Важливо, що це може стати першим юридичним документом, який символізує, що в нас є така парасолька безпеки, а потім уже Україна матиме документи щодо двосторонніх відносин із кожною з держав-гарантів безпеки», – сказав президент.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ, зі свого боку, заявив, що зараз Україна є ближчою до НАТО, ніж будь-коли. «Союзники підтвердили, що Україна стане членом Альянсу та погодилися скасувати ПДЧ. Це змінить шлях України до НАТО з двоетапного процесу на одноетапний», – сказав він.

Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ».

Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

Альянс також заявляє про погодження «пакету розширеної політичної та практичної підтримки».

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.