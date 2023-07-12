Кремль назвав західні гарантії безпеки для України «небезпечними»

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними».

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 12 липня, ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.

Очікується, що країни «Групи семи» G7 12 липня оголосять про «міжнародні рамки щодо довгострокових гарантій безпеки України» на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, йдеться в заяві уряду Великої Британії.

«У спільній декларації, яку, як очікується, підпишуть усі члени G7, буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років, щоб припинити війну і стримувати будь-які майбутні напади і відповідати на них», – йдеться в повідомленні.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що безпекові гарантії не замінять Україні членство в НАТО.

«Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за пусті обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки. Тому що всі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, – це членство України в Альянсі. Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського – ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються», – резюмував Дмитро Кулеба.