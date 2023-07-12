МЗС: тренування на винищувачах почнуться в серпні – на початку вересня

Українські пілоти можуть почати освоювати винищувачі F-16 у серпні, можливо, на початку вересня – ці строки в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку», – заявив топ-дипломат України, коментуючи власне передачу сучасних західних винищувачів.

Міністр закордонних справ також зазначив, що підготовки потребують техніки, інженери й інфраструктура.

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«Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес», – зазначив Дмитро Кулеба.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підписання Україною й 11 країнами-партнерами меморандуму, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Він додав, що є можливість включення в програму «інших типів винищувачів».



За словами Резнікова, коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.

Про те, що коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні, напередодні повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Він висловив сподівання, що результати навчання вже можуть бути на початку наступного року.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня заявляв, що графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 немає. Він вважає, що «деякі партнери з цим затягують, для чого вони це роблять, невідомо».

У травні в Міноборони України казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, щоби звільнити українські території від російських військ.