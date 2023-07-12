Після саміту НАТО у Росії кажуть, що будуть «належно реагувати»

Останній саміт НАТО показав, що Альянс повертається до «схем холодної війни», заявило Міністерство закордонних справ Росії.



«Результати Вільнюського саміту будуть ретельно проаналізовані. Враховуючи виявлені виклики та загрози безпеці та інтересам Росії, ми будемо своєчасно та належно реагувати, використовуючи всі засоби та методи, які є в нашому розпорядженні», – йдеться в заяві.



12 липня у Вільнюсі завершився дводенний саміт НАТО, на якому, серед іншого, було оголошено, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». За словами генсека НАТО, умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

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У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йдеться про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства.

Члени НАТО підтверджують намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті, зазначаючи, що Україна є «дедалі більш взаємосумісною та політично інтегрованою з Альянсом і добилася значного прогресу на шляху реформ». Водночас НАТО планує робити огляд прогресу України в досягненні відповідності його стандартам і додаткових демократичних та безпекових реформ.

У Кремлі 12 липня заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Москва стверджує, що ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.