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Шість країн долучилися до декларації G7 на підтримку України – Держдеп США

Лідери G7, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті НАТО, Вільнюс, 12 липня 2023 року

Шість країн, окрім членів «Групи семи», висловили бажання бути підписантами декларації на підтримку України – про це повідомив Державний департамент Сполучених Штатів 12 липня.

За повідомленням, таке бажання висловили Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

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Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України.

Раніше про приєднання до цієї заяви заявив уряд Норвегії, яка не входить до G7.

Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».

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