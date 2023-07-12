Маляр: ЗСУ за останні тижні на півдні суттєво підірвали спроможності військ РФ

Українські війська за останні тижні на півдні суттєво підірвали спроможності противника, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.



«За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась», – написала вона у телеграмі.



Маляр зазначила, що Сили оборони сьогодні стримували наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – «ворог не просунувся, тривають важкі бої».



«На Бахмутському напрямку на південному фланзі довкола Бахмута ми сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах», – додала заступниця міністра.

Минулої доби повідомлялося, що українські війська на Таврійському напрямку знищили 7 російських складів боєприпасів.

Днями командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські війська на Таврійському напрямку йдуть вперед.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».