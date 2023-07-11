Тарнавський: українські війська за добу на півдні знищили 7 російських складів боєприпасів

Українські війська за добу на Таврійському напрямку знищили 7 російських складів боєприпасів, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



За його словами, протягом минулої доби війська РФ 27 разів атакували позиції ЗСУ та здійснили 668 обстрілів.



«Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти», – написав він у телеграмі.

Тарнавський додав, що українські військові знищили 14 одиниць військової техніки противника, зокрема, 6 ББМ, гаубиці та гармату 2А36 «Гіацинт-Б».

За останніми даними Генштабу, війська РФ надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої, а на Запорізькому та Херсонському напрямкахпротивник зосереджений на недопущенні подальшого просування українських військ.

Днями Олександр Тарнавський заявив, що українські війська на Таврійському напрямку йдуть вперед.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».