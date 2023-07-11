Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті: на 5 напрямках тривають важкі бої

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що війська РФ надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські військові «стійко тримають оборону», а на Лиманському та Шахтарському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого та Благодатного.

«На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського, а на Мар’їнському напрямку відбили усі російські атаки біля населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка, додають у Генштабі.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.