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Створення умов для подальшого просування ЗСУ потребує часу – Маляр

У Міноборони нагадали, що тривають наступальні дії українських військ на Бердянському та Мелітопольському напрямках

Створення умов для подальшого просування українських військ потребує часу, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи рух ЗСУ на півдні.

«Ініціатива на нашому боці. Задача ворога – зупинити наше просування. І вони докладають чимало зусиль для цього. Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсону –це теж був не один день», – написала вона у телеграмі.

У Міноборони нагадали, що тривають наступальні дії українських військ на Бердянському та Мелітопольському напрямках – на напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Розвідка Британії 18 липня заявила, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 липня повідомлялося, що противник надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – тривають важкі бої.

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