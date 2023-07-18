Створення умов для подальшого просування ЗСУ потребує часу – Маляр

Створення умов для подальшого просування українських військ потребує часу, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи рух ЗСУ на півдні.

«Ініціатива на нашому боці. Задача ворога – зупинити наше просування. І вони докладають чимало зусиль для цього. Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатись у надзвичайно складній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсону –це теж був не один день», – написала вона у телеграмі.



У Міноборони нагадали, що тривають наступальні дії українських військ на Бердянському та Мелітопольському напрямках – на напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Розвідка Британії 18 липня заявила, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 липня повідомлялося, що противник надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – тривають важкі бої.