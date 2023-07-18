На Таврійському напрямку ЗСУ місцями мають успіхи, противник відступає – Тарнавський

На Таврійському напрямку українські військові місцями мають успіхи, а противник відступає, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Загалом протягом минулої доби ворог 20 разів атакував наші позиції та здійснив 678 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання », – написав він у телеграмі.

За його даними, за останню добу противник втратив вбитими та пораненими понад три роти, а також 41 одиницю військової техніки.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ вказав, що війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Розвідка Британії 18 липня заявила, що упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.