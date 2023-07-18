«Обидві сторони досягли незначного поступу» – британська розвідка про ситуацію на фронті за останні дні

Упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках, заявляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси західніше від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль навколо утримуваного Росією Бахмута. Тут російські сили, ймовірно, нестійкі, але поки що тримаються. Південніше на Донеччині, особливо в районі Авдіївки, російські війська продовжують спроби локальних штурмів, але без особливого успіху. На півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи ще прорвала основні лінії оборони Росії. На цій ділянці Росія, ймовірно, запровадила режим нормованих обстрілів з артилерії, намагаючись зберегти критичну здатність вести непрямий вогонь», – йдеться в огляді.

Також британська сторона звертає увагу, що на Херсонщині Україна підтримує невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковою проблемою для російських командирів, які, ймовірно, стурбовані вразливістю свого південно-західного флангу.

Днями у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Напередодні військові повідомили, що на Лимано-Куп’янському напрямку Росія зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 тисяч особового складу.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні вказав, що війська РФ зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.