На Лимано-Куп’янському напрямку Росія зосередила «дуже потужне угруповання» – Череватий

На Лимано-Куп’янському напрямку Росія зосередила дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання – більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ. Для розуміння – на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник зосереджує все для того, щоб прорвати оборону українських захисників.

«Наші воїни стійко тримають оборону і не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу. Там йде постійне знищення ворога і його техніки. Тому йому потрібно її оновлювати і ротувати свій особовий склад. Плюс на тлі того, що вони анонсували ще на початку весни великий стратегічний наступ, їм понад усе хочеться показати хоч якийсь успіх. Тому вони саме на тому напрямку сконцентрували максимум своїх зусиль, щоб показати, що вони знатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції», – додав Череватий.

З огляду на бойові дії редакція не може перевірити ці цифри з інших джерел.

Днями у Міноборони заявили про загострення ситуації на сході країни. Повідомлялося про наступ російських військ на Куп’янському напрямку, там йдуть запеклі бої.