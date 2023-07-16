У Міноборони кажуть про загострення ситуації на сході

У Міністерстві оборони України заявляють про загострення ситуації на сході країни.



«Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу», – написала у телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, на Бахмутському напрямку українські війська рухаються поступово вперед – на південному флангу довкола Бахмута щодня є просування, а на північному фланзі ЗСУ намагаються втримати зайняті позиції, противник атакує.



«У самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень», – додала Маляр.

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Напередодні у ЗСУ заявили, що українські військові продовжують зберігати ініціативу на Бахмутському напрямку, але «ворог чинить шалений опір».

В останньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що армія РФ продовжує зосереджувати свої основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.