Українські війська мають успіх на двох напрямках на півдні – речник Генштабу

Українська армія просувається на двох напрямках на двох напрямках на півдні – про це заявив речник Генерального штабу Анрій Ковальов, передає медіа-центр Сил оборони.
«На напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за словами Ковальова, українські військові продовжують наступати північніше та південніше від Бахмута – російська армія «чинить потужний опір, тривають важкі бої».
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За останніми оцінками розвідки Великої Британії, упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.
Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили на сході та півдні майже 18 квадратних кілометрів.
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