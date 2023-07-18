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Українські війська мають успіх на двох напрямках на півдні – речник Генштабу

Ілюстраційне фото. Український військовослужбовець веде вогонь із самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по позиціях російських військ біля Бахмуту на Донеччині, 5 липня 2023 року

Українська армія просувається на двох напрямках на двох напрямках на півдні – про це заявив речник Генерального штабу Анрій Ковальов, передає медіа-центр Сил оборони.

«На напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Ковальова, українські військові продовжують наступати північніше та південніше від Бахмута – російська армія «чинить потужний опір, тривають важкі бої».

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За останніми оцінками розвідки Великої Британії, упродовж останнього тижня бойові дії тривали на кількох ділянках фронту в Україні, і обидві сторони досягли незначного поступу на різних ділянках.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили на сході та півдні майже 18 квадратних кілометрів.

ЗСУ розбивають першу лінію оборони Росії (відео)
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ЗСУ розбивають першу лінію оборони Росії (відео)

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