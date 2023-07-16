«Вагнерівці» тренують солдатів Білорусі. А в Росії звільняють з посад генералів за критику під час наступу ЗСУ – оглядачі

Найманці військової компанії «Вагнер» як інструктори тренують військових у Білорусі, заявило білоруське міністерство оборони. Згідно з повідомленням, білоруські військові розробили разом із військово. компанією «Вагнер» «дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами». Тим часом у Росії звільняють командирів за критику під час контрнаступу Збройних сил України, зазначають оглядачі.

Як інформує Euronews, найманці військової компанії «Вагнер» навчають білоруських військових стріляти та надавати медичну допомогу.

15 липня британський телеканал BBC повідомив, що прикордонна служба України підтвердила, що найманці компанії «Вагнер» прибули до Білорусі із сусідньої Росії.

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що за інформацією Пентагону, більшість сил «Групи Вагнера» перебувають на окупованій території України, але не беруть значної участі в у підтримці бойових операцій.

Контрнаступ триває, «кожен успіх заслуговує на вдячність»

Тим часом український контрнаступ просувається повільним темпом, ЗСУ звільняють окуповані Росією територій.

«Російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів», – наголосив президент України Володимир Зеленський 15 липня.

Кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність

Закордонні ЗМІ цитують слова Зеленського після засідання Ставки про те, що «кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність».

Euronews із посиланням на військових повідомляє, що українські військові просунулися майже на два кілометри за тиждень у районі Мелітополя. А Інститут вивчення війни (ISW) свідчить, що просування українських військ є і довкола Бахмуту.

Міноборони Росії своєю чергою 14липня заявило, що його сили відбили 16 атак української армії в Луганській та Донецьких областях та ще три атаки на напрямку Красного Лиману.

Інститут вивчення війни процитував головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, який сказав, що Україна використовує зброю вітчизняного виробництва для ударів по російських військових цілях на території Росії. А також наголосив, що Україна зараз залежить від боєприпасів з інших країн.

В армії РФ «серйозне невдоволення» вищим військовим керівництвом – британське міноборони

Міноборони Великої Британії звертає увагу на звільнення російських командирів – не через показники роботи, а через критику керівництва. Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, припускає відомство.

Так, примітною названо ситуацію із генерал-майором 58-ї загальновійськової армії Іваном Поповим. У публічно поширеному відеозверненні Попов різко критикував керівництво російського Міноборони та звинуватив його в «ударі у спину», «жорстокому обезголовленні армії в найважчий і напружений момент».

«Коментарі Попова привертають увагу до серйозного невдоволення багатьох офіцерів до вищого військового керівництва. Скарги багато в чому перегукуються зі скаргами лідера групи «Вагнер» Євгена Пригожина до його заколоту в червні», – йдеться у повідомленні британського оборонного відомства у твітері.

Як повідомляв «Голос Америки», російське військове командування втратило відразу кількох високопоставлених генералів, які командували військами, що здійснювали агресію в Україні. Одні з них були відсторонені, інші звільнені, принаймні один загинув.

Газета Wall Street Journal повідомляє, що Кремль намагається позбутися офіцерів, підозрюваних у нелояльності. За словами співрозмовників газети, «зачистка» серед найвищого керівництва армії є ширшою, ніж відомо громадськості.