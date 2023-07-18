Український контрнаступ «далекий від провалу» – генерал США Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив 18 липня, що український контрнаступ «далекий від провалу» – попри те, що він просувається повільніше, ніж очікувалося. Про це пише телеканал CNN.

«Контрнаступ розпочався приблизно п’ять-шість тижнів тому, і різні військові ігри, які проводилися завчасно, передбачали певні рівні прогресу, і він сповільнився. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля», – сказав Міллі під час брифінгу для преси.

«Це аж ніяк не провал. На мій погляд, ще занадто рано робити такий висновок. Я думаю, що попереду ще багато боротьби», – додав американський генерал.

Міллі також зазначив, що Україна має «значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна» в контрнаступі.

«Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлятимуть свій резерв. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано та неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля», – наголосив голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 липня повідомляв, що українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 15 липня, домоглися обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського в районі межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької області.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомляв , що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ISW із посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що темп просування ЗСУ в контрнаступі сповільнений через заміновані росіянами поля і брак західного обладнання для розмінування.

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За даними Міноборони, станом на 17 липня звільнена площа за час наступу складає 210,5 квадратних кілометри.

У червні президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».