«Мелітополь мінують, в Маріуполі готуються до «евакуації». Коли посиплеться оборона армії РФ на півдні

Як російські військові поводяться у Мелітополі, Енергодарі й Маріуполі? Що будуть робити окупаційні адміністрації, коли українські військові просуватимуться у цьому регіоні? Коли ситуація на фронті може суттєво змінитися і що на це впливає? Про все це в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові мінують об'єкти критичної інфраструктури на окупованій частині Запорізької області, повідомив 9 липня в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров . За його словами, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто, а в самому Мелітополі – важливі об’єкти електричних мереж. На Запорізькій АЕС в технічних приміщеннях та у машинних залах окупанти встановили мінно-вибухові загородження.

. За його словами, в Мелітопольському районі заміновано водогін, який живить питною водою місто, а в самому Мелітополі – важливі об’єкти електричних мереж. На Запорізькій АЕС в технічних приміщеннях та у машинних залах окупанти встановили мінно-вибухові загородження. Наступного дня також в ефірі телемарафону Іван Федоров розповів, що російська армія везе техніку й особовий склад на запорізький напрямок з Криму через Херсонську область та з Новоазовська через Маріуполь. В Мелітополі російські військові розселяються по будинках і квартирах місцевих жителів. Також окупанти зайняли приміщення церкви в густонаселеному районі, де поруч розташований медичний заклад, дитячий садочок і притулок для неповнолітніх, розповів Федоров.

«Демонструють спокій»

Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофєєв розповів «Новинам Приазов’я», що російська окупаційна влада у цьому регіоні намагається демонструвати спокій.

Максимум імітації, що все гаразд, ми тут назавжди, що жодного контрнаступу не відбувається

«Максимально намагаються проводити різні концерти фестивалі, якісь молодіжні заходи. Намагаються показувати, як вони ремонтують якісь заклади, але насправді цей ремонт обмежується фарбуванням стін або лавок. Для них це позитивні інформприводи, щоб промити мізки українським громадянам на непідконтрольній (владі України – ред.) території. Тому просто максимум імітації, що все гаразд, ми тут назавжди, що жодного контрнаступу не відбувається», – каже він.

«Окреме доручення Путіна»

Президент Росії Володимир Путін доручив губернатору Краснодарського краю Веніаміну Кондратьєву спільно з усіма службами опрацювати питання перенаправлення частини автомобільного туристичного потоку до Криму через інші окуповані території України, зокрема, Херсонську, Запорізьку і Донецьку області, повідомило 4 липня російське інформаційне агентство ТАСС.

Налагодити транспортні зв'язки у цьому регіоні окупаційна влада навряд чи зможе, вважає Павло Тімофєєв.

«Це окреме спеціальне доручення Путіна, щоб розвантажити Кримський міст. Ми бачимо, що там кілометрові черги, щоб перенаправити весь трафік на сухопутну ділянку шляху до Криму через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. насправді інфраструктура вона не готова, тому що навіть в мирні часи вся інфраструктура була дуже обмежена.

Ми бачимо, з якими складнощами стикалися українські туристи приїжджаючи до Криму. Це обмаль інфраструктури дорожньої, транспортної, готельної. А зараз коли це віджали, «націоналізували», пограбували віддали іншим власникам, вони просто не можуть побудувати новий нормальний сервіс», – запевняє депутат.

«Мелітополь – головна військова база окупантів»

Мелітополь останнім часом перетворився на головну базу для російських військових, які проходять ротацію, каже Тімофєєв. За його словами, окупантів, які знаходяться на передовій, потім на тимчасову ротацію відправляють до Мелітополя.

Деякі військові підрозділи просто заїжджають в пусті приватні будинки, квартири

«Їм надають відпустки, тому дуже шалений зараз попит на вільні житлові приміщення, квартири, приватні будинки. І дійшло до того, що деякі військові підрозділи просто заїжджають в пусті приватні будинки, квартири, зчиняють крадіжки», – розповідає він.

Окупаційна адміністрація у Мелітополі запровадила «гарячу телефонну лінію», куди можна поскаржитися на дії російських військових, але разом із цим продовжує відбирати житло у місцевих жителів або здавати його в оренду, зазначив Тімофєєв.

«Кожного дня їхнє «міністерство майнових прав» оприлюднює все новий і новий перелік, як приватних будиночків, так і квартир, які «націоналізуються» і потім вони офіційно передають їх в розпорядження тих чи інших військових частин для того, щоб їхні військові могли декілька днів провести відпустку. Ми бачимо також, що дрібні місцеві колаборанти, ми всіх їх фіксуємо і про них знаємо, масово здають порожні житлові приміщення, квартири, приватні будинки військовим», – каже депутат.

За його словами, через шалений попит ціна подобової оренди житла в Мелітополі коштує вища ніж у Києві. У квартири зі зручним розташуванням заїжджають по 3-5 військових, щоб провести декілька днів своєї відпустки. Їхня поведінка приносить щоразу все більше і більше дискомфорту місцевим жителям, розповідає Тімофєєв.

Крім мінування об'єктів критичної інфраструктури, російські військові продовжують активно будувати щільні лінії оборони навколо міста Мелітополя, додав депутат.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Енергодар: «стан безперервного стресу»

6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, офіційна мета його приїзду – ознайомитися зі станом справ на станції. Неофіційно – російський чиновник мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, офіційна мета його приїзду – ознайомитися зі станом справ на станції. Неофіційно – російський чиновник мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом. Згідно з інформацією української розвідки, на станції провели нараду за участі Кирієнка та призначеного Росією так званого виконувача обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати їм житло, вилучене в жителів Енергодара, які залишили місто. У такий спосіб російські окупаційні сили планують розселити до 4,5 тисяч російських працівників. Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато, зазначили в ГУР.

щодо додаткового стимулювання потенційних працівників з Росії. Для цього планується надавати їм житло, вилучене в жителів Енергодара, які залишили місто. У такий спосіб російські окупаційні сили планують розселити до 4,5 тисяч російських працівників. Втім, наразі охочих їхати на ЗАЕС небагато, зазначили в ГУР. Балицький, своєю чергою, того дня опублікував відео, в якому зазначив, що об'єкти соціальної й комунальної сфери в Енергодарі працюють «у штатному режимі».

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що ситуація в місті останнім часом не змінюється. Російські військові, як і раніше, чинять тиск на місцевих жителів, проводять обшуки і змушують брати паспорти Росії.

Як може почувати себе людина, яка розуміє, що в будь-яку хвилину, секунду, вона може бути схвачена і з нею можуть зробити все що завгодно

«Вони (окупанти – ред.) це постійно роблять, постійно заселяють в житло енергодарців росіян, постійно проводять обшуки і під час обшуків забирають речі, які їм сподобались. Продовжується тиск. Ну як може почувати себе людина, яка розуміє, що в будь-яку хвилину, секунду, вона може бути схвачена і з нею можуть зробити все що завгодно? Це стан безперервного стресу. Тому безумовно їм (місцевим жителям – ред.) погано», – каже Самойдюк.

Дехто з жителів Енергодара намагається виїхати з окупації через Росію і треті країни, втім, це дорого і ризиковано, додав посадовець.

«Виїхати без перешкод нікому не вдається і важко доїхати, щоб не бути повернутим або катованим під час допитів ФСБ на перетині кордонів», – підкреслив він.

Маріуполь: «кількість військових РФ збільшилась»

Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план «евакуації» з міста. Про це 7 липня повідомив Центр національного спротиву. За його даними, цей план передбачає вивезення до Росії тих, хто співпрацює з російськими окупаційними силами, документації та найбільш цінного майна. Також у Центрі зазначили, що «в маріупольському порту останнім часом прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна».

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 10 липня у своєму телеграм-каналі повідомив, що російські військові почали облаштовувати склади зберігання боєкомплекту посеред житлової багатоквартирної забудови. Радник міського голови Маріуполя зазначив, що в такий спосіб російські «окупанти намагаються максимально убезпечити свої склади, відверто прикриваючись мирним населенням».

Андрющенко розповів «Новинам Приазов’я», що кількість російських військових у Маріупольському районі з кінця червня збільшилася приблизно на 10 тисяч осіб.

Вони завозять нових мобілізованих, тримають в таборах у Маріупольському районі

«Кількість окупаційного корпусу збільшується за рахунок того, що вони завозять нових мобілізованих, судячи за все, нових з Росії непідготовлених військових. Десь тиждень тримають їх в різних таборах у Маріупольському району, і потім відправляють кудись на фронт.

Коли ми бачимо потім новини про черговий «м'ясний штурм», наприклад, в Авдіївці, ну це точно оці підготовлені на території Маріупольського району. На жаль, їх стає більше, на жаль, вони готуються для оборони, не лише по лінії фронту, до оборони Маріуполя», – зазначив радник мера.

«На межі соціального бунту»

За словами Андрющенко, ситуація в Маріуполі на межі соціального бунту, оскільки російські окупаційні сили не виконують свої обіцянки.

Росіяни мінімальну заробітну плату отримують в Маріуполі – 130 тисяч російських рублів. І це диктує ціни

«В першу чергу це проблема житла. І ті будинки, яким раділи, що вони будуються росіянами, а тепер виявляється, що вони будуються не для маріупольців. Окрім того, оця кастовість виникла в місті.

Тому що, якщо ти громадянин РФ, не в сенсі, що ти отримав російський паспорт, а ти приїхав з Росії, то ти отримуєш високу заробітну плату, отримуєш абсолютну безкарність у своїй поведінці. І абсолютно зворотна ситуація, прямо протилежна для маріупольців.

Росіяни мінімальну заробітну плату отримують в Маріуполі – 130 тисяч російських рублів. І це диктує ціни. Зрозуміло, що маріупольцям, які отримують заробітну плату в середньому 15 тисяч, їм не вистачає на життя при цих цінах», – зауважив Андрющенко.

Загроза чергової депортації дітей

Посадовець зазначив, що російська окупаційна влада розробила план так званої евакуації з Маріуполя ще минулого року, коли Збройні сили України наступали на харківському і херсонському напрямках. Зараз цей план поновили й доопрацювали.

Щодо дітей передбачена примусова й однозначна евакуація всіх

«Він передбачає евакуацію окупаційних адміністрацій на територію Новоазовського району, безпосередньо Новоазовськ-Сєдово. Так само евакуацію цивільного населення, того, що, як кажуть, є бажання евакуюватися. Але найгірше в цій ситуації щодо дітей передбачена примусова й однозначна евакуація всіх.

І ми на це дивимося як на найбільший ризик, тому що це чергова хвиля викрадання дітей, власне, може бути. В Маріуполі знаходиться на сьогодні приблизно 13 тисяч дітей. Тобто, якщо вони вивезуть ще наших маріупольських дітей, які додадуться до 1300 викрадених до того, це ризик і це проблема. І ми розуміємо, що таке може бути», – наголосив Андрющенко.

«ЗСУ тримають у напрузі армію РФ»

Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня повідомив, що у ході наступу українські військові за попередній тиждень просунулися на понад кілометр на мелітопольському та бердянському напрямках. Загалом від початку наступу на цих напрямках українська армія звільнила від російських окупантів 169 квадратних кілометрів української землі – це приблизно співмірно з площею міста Одеса, зазначили в Генштабі.

Напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що на мелітопольському та бердянському напрямках тривають «гарячі бої», українські військові продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах.

Військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський зазначив, що ЗСУ досі тримають в напрузі командування російської армії, щоб воно не могло визначити, на якому напрямку буде здійснено головний удар.

Є планомірне просування до того рубежу, який, наприклад, дозволив би нашій реактивній артилерії працювати по залізниці

«Відповідно вони вимушені так розтягувати резерви. Все-таки наші війська намагаються просуватися рівномірно по всій лінії фронту, тому що в цьому є певна логіка. Тому що нинішня операція контрнаступ ЗСУ на півдні має на меті не просто кількісні показники по площі звільненої території або не просто вихід на якісь знакові міста на той самий Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь.

Є планомірне просування до того рубежу, який, наприклад, дозволив би нашій реактивній артилерії працювати по залізниці або по інших транспортних комунікаціях, які складають цю основу так званого коридору окупантів з окупованого Донбасу на Крим», – сказав експерт «Новинам Приазовʼя».

«Мінні поля і перевага в живій силі»

У російських військових досі є перевага у живій силі, а також в артилерії, бронетехніці й авіації. Крім того, просуванню українських військ заважає замінованість територій, каже Киричевський.

«Росіяни побудували настільки глибокі мінні поля, що там треба таких залпів проробити може десяток, навіть щоб прорвати одне мінне поле. А прорвати мінне поле в той час, коли працює ворожа артилерія або гелікоптери, складно», – зауважив він.

Втім, російські військові не мають можливостей для наступу, зазначив Киричевський.

Інформація про можливі наступи військових РФ на Херсон, Миколаїв чи Одесу він називає «пропагандистськими казками для підняття духу окупантів». Рух українських бійців вперед не зупинити, переконаний експерт.

Ситуація на фронті у південному регіоні може змінитися досить несподівано, вважає він, оскільки російська армія має проблеми у системі управління, особливо, в критичних ситуаціях.

«Коли починався листопад, все виглядало, що така затяжна кампанія буде. Коли наші війська підійшли до околиць Херсона, всі очікували, що це будуть 2-3 тижні боїв на укріпленнях росіян навколо самого Херсона, а потім пробувають нав'язати вуличні бої. Тобто все виглядало якось не дуже. Потім у них трапився черговий «акт доброї волі», з тим шоу Суровікіна про те, як вони «успішно наступають і все знищують». Відтягнули війська на інший берег Дніпра, тому що так оперативна обстановка диктує. Вони самі собі оборону посипали», – наголосив Киричевський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».