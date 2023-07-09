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Маляр щодо контрнаступу на півдні: ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наступу Сил оборони наразі тривають «гарячі бої», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наступу Сил оборони наразі тривають «гарячі бої», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

«Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші (українські військові – ред.) проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, у готовності до продовження наступальних дій», – зазначила Маляр.

8 липня минуло 500 днів, відколи РФ почала і продовжує повномасштабну неспровоковану війну проти України.

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Збройні сили України продовжують просуватися в рамках контрнаступальної операції. Артилеристи підтримують піхоту, що дозволяє їй під прикриттям виконувати бойові задачі.

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