Маляр щодо контрнаступу на півдні: ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах

На Мелітопольському та Бердянському напрямках наступу Сил оборони наразі тривають «гарячі бої», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

«Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші (українські військові – ред.) проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, у готовності до продовження наступальних дій», – зазначила Маляр.

8 липня минуло 500 днів, відколи РФ почала і продовжує повномасштабну неспровоковану війну проти України.