Армія РФ вдарила по Нікополю, понівечені будинки та лінія електропередач

У неділю, 9 липня, армія РФ вдарила з важкої артилерії по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Місцеві вціліли. А от їхнє майно – пошкоджене», – написав він.

За інформацією місцевого чиновника, були понівечені чотири приватні будинки та стільки ж господарських споруд, крім того, побита й лінія електропередач.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.