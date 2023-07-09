Одна з бойових машин «Градів» вистрелила понад 2000 снарядів у рамках наступальної операції. Як працює БМ-21 «Град» у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура», та чому мер одного з міст Тернопільщини воює на Запоріжжі, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.
Контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: «Піт артилерії рятує кров піхоти» (фоторепортаж)
Збройні сили України продовжують просуватися в рамках контрнаступальної операції. Артилеристи підтримують піхоту, що дозволяє їй під прикриттям виконувати бойові задачі.
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