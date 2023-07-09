16 Знайомимось, Андрій Старух, командир розрахунку БМ-21 «Град» і діючий міський голова міста Монастириська, на Тернопільщині. «Я другий раз на війні, прийшла повістка, воював у 15-му році під Красногорівкою, мінометна батарея. А цей раз я вже сам пішов, попросив воєнкома, щоб він виписав повістку. Прийняли бюджет, програми соціально-економічного розвитку, лишив хорошу команду, далі спілкуємося дистанційно, так, їм без мене важче, але це було рішення. Ми як артилеристи отримуємо від арт-розвідки інформацію про цілі, які ми маємо накрити. Що ми й робимо», – говорить Андрій Старух