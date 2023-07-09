Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: «Піт артилерії рятує кров піхоти» (фоторепортаж)

Збройні сили України продовжують просуватися в рамках контрнаступальної операції. Артилеристи підтримують піхоту, що дозволяє їй під прикриттям виконувати бойові задачі.

Одна з бойових машин «Градів» вистрелила понад 2000 снарядів у рамках наступальної операції. Як працює БМ-21 «Град» у 47-й окремій механізованій бригаді «Магура», та чому мер одного з міст Тернопільщини воює на Запоріжжі, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Військові п&rsquo;ють каву, хтось палить, за декілька хвилин приїде БМ-21 &laquo;Град&raquo;, яку потрібно буде швидко зарядити для бойової роботи на одному з найгарячіших напрямків на Запоріжжі&nbsp;
1 Військові п’ють каву, хтось палить, за декілька хвилин приїде БМ-21 «Град», яку потрібно буде швидко зарядити для бойової роботи на одному з найгарячіших напрямків на Запоріжжі 
&laquo;Олівці&raquo;, як називають військові снаряди для РСЗВ &laquo;Град&raquo;
2 «Олівці», як називають військові снаряди для РСЗВ «Град»
Авто приїхало на зарядження, всі полишають свої справи і приступають до спільної роботи&nbsp;
3 Авто приїхало на зарядження, всі полишають свої справи і приступають до спільної роботи 
Вага &laquo;олівця&raquo; 66 кілограмів
4 Вага «олівця» 66 кілограмів
Важка фізична праця. Велике навантаження на спину
5 Важка фізична праця. Велике навантаження на спину
Військові працюють швидко, немов один злагоджений механізм
6 Військові працюють швидко, немов один злагоджений механізм
&laquo;Піт артилерії рятує кров піхоти&raquo;, &ndash; кажуть артилеристи
7 «Піт артилерії рятує кров піхоти», – кажуть артилеристи
8
Пускова установка РСЗВ &laquo;Град&raquo;, містить 40&nbsp;реактивних снарядів
9 Пускова установка РСЗВ «Град», містить 40 реактивних снарядів
Військові працють максимально швидко, щоб РСЗВ &laquo;Град&raquo; не засікли ворожі безпілотники
10 Військові працють максимально швидко, щоб РСЗВ «Град» не засікли ворожі безпілотники
11
Повний &laquo;пакет&raquo; заряджають за 10 хвилин
12 Повний «пакет» заряджають за 10 хвилин
БМ-21 &laquo;Град&raquo; військові жартома називають &laquo;Порш пана мера&raquo;
13 БМ-21 «Град» військові жартома називають «Порш пана мера»
Поки авто маскують і чекають на цілі
14 Поки авто маскують і чекають на цілі
Військові мають вільну хвилину
15 Військові мають вільну хвилину
Знайомимось, Андрій Старух, командир розрахунку БМ-21 &laquo;Град&raquo; і діючий міський голова міста&nbsp;Монастириська, на Тернопільщині. &laquo;Я другий раз на війні, прийшла повістка, воював у 15-му році під Красногорівкою, мінометна батарея. А цей раз я вже сам пішов, попросив воєнкома, щоб він виписав повістку. Прийняли бюджет, програми соціально-економічного розвитку, лишив хорошу команду, далі спілкуємося дистанційно, так, їм без мене важче, але це було рішення. Ми як артилеристи отримуємо від арт-розвідки інформацію про цілі, які ми маємо накрити. Що ми й робимо&raquo;, &ndash; говорить Андрій Старух&nbsp;
16 Знайомимось, Андрій Старух, командир розрахунку БМ-21 «Град» і діючий міський голова міста Монастириська, на Тернопільщині. «Я другий раз на війні, прийшла повістка, воював у 15-му році під Красногорівкою, мінометна батарея. А цей раз я вже сам пішов, попросив воєнкома, щоб він виписав повістку. Прийняли бюджет, програми соціально-економічного розвитку, лишив хорошу команду, далі спілкуємося дистанційно, так, їм без мене важче, але це було рішення. Ми як артилеристи отримуємо від арт-розвідки інформацію про цілі, які ми маємо накрити. Що ми й робимо», – говорить Андрій Старух 
Андрій Старух показує ключ, за допомогою якого активують пуск артсистеми. &laquo;Я розставив пріоритети. Спочатку розвиток громади, а потім захистити вибір, який наша громада зробила. Якщо ми програємо, то бюджет будуть тратити в мене вдома росіяни, а не українці. Я не хочу, щоб мої родичі були вбиті. Я сам з півдня України. Моя рідня не вся пережила Голодомор. Я знаю, хто такі росіяни не з чужих слів&raquo;, &ndash; говорить мер і військовий&nbsp;
17 Андрій Старух показує ключ, за допомогою якого активують пуск артсистеми.

«Я розставив пріоритети. Спочатку розвиток громади, а потім захистити вибір, який наша громада зробила. Якщо ми програємо, то бюджет будуть тратити в мене вдома росіяни, а не українці. Я не хочу, щоб мої родичі були вбиті. Я сам з півдня України. Моя рідня не вся пережила Голодомор. Я знаю, хто такі росіяни не з чужих слів», – говорить мер і військовий 
Артрозвідка виявила цілі, артилеристи швидко висуваються на бойову роботу. Військовий наводить реактивну систему залпового вогню БМ-21 &laquo;Град&raquo;
18 Артрозвідка виявила цілі, артилеристи швидко висуваються на бойову роботу. Військовий наводить реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»
&laquo;Раніше працював водієм, а зараз на БМ-21 знайшов схожу роботу&raquo;, &ndash; посміхаючись говорить Григорій. Йому 50 років, він з Черкащини. &laquo;А після перемоги дітям буду допомагати, у мене два сини, один воював, після поранення, зараз обмежено придатний&raquo;, &ndash; зазначає Григорій
19 «Раніше працював водієм, а зараз на БМ-21 знайшов схожу роботу», – посміхаючись говорить Григорій. Йому 50 років, він з Черкащини. «А після перемоги дітям буду допомагати, у мене два сини, один воював, після поранення, зараз обмежено придатний», – зазначає Григорій
Антон і Андрій наводять реактивну систему залпового вогню БМ-21 &laquo;Град&raquo;. &laquo;Допомагаємо&nbsp;&nbsp;нашій піхоті наступати, оборонятися, криємо живу силу противника. Моя задача &ndash; попасти туди, куди треба&raquo;, &ndash; говорить навідник &laquo;Граду&raquo; Антон, родом він з Луганщини
20 Антон і Андрій наводять реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». «Допомагаємо  нашій піхоті наступати, оборонятися, криємо живу силу противника. Моя задача – попасти туди, куди треба», – говорить навідник «Граду» Антон, родом він з Луганщини
Проходить декілька хвилин&hellip;
21 Проходить декілька хвилин…
Лунає команда: &laquo;Вогонь!&raquo;
22 Лунає команда: «Вогонь!»
23
Реактивний системі залпового вогню БМ-21 &laquo;Град&raquo; вже понад 60 років, але в умілих руках це ще дуже добра зброя
24 Реактивний системі залпового вогню БМ-21 «Град» вже понад 60 років, але в умілих руках це ще дуже добра зброя
Безкраї поля, степи і польові квіти Запоріжжя. Гаряче літо 2023 року
25 Безкраї поля, степи і польові квіти Запоріжжя. Гаряче літо 2023 року
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG